Silvan\'da Elektrik Panosu Yandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde elektrik panosu alevlere teslim oldu.

İlçeye bağlı Yolaç köyünde elektrik direği üstündeki pano alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine DEDAŞ ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin elektriği kesmesi ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Panonun yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - DİYARBAKIR