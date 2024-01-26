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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Şanlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 EYF 160 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Silvan'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 yaralı - Son Dakika