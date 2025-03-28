Silvan\'da Takla Atan Araçta 4 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karacalar Mahallesi'nde 06 ELG 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. - DİYARBAKIR