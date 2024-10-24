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Simit Fırınından Susam Hırsızlığı

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Samsun'da simit fırınından 20 bin liralık susam çalan şahıs tutuklandı.

24.10.2024 12:55
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Simit fırınından 20 bin liralık susam çalan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da geceleyin girdiği simit fırınından 20 bin lira değerinde susam ile sadaka kutusunu çalan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan bir simit fırınında gece 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.(43), geceleyin girdiği simit fırınından 20 bin lira değerinde 4 çuval susam ve yaklaşık 500 lira bulunan sadaka kutusunu çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.A.'yıyakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı susamlar polis tarafından sahibine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

M.A.'nın geçen yıl da 19 Mayıs Mahallesi'nde bir başka fırından 5 çuval susam çalıp başka bir simit fırınına sattığı ve bu suçtan tutuklanıp cezaevine girdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Simit Fırınından Susam Hırsızlığı
Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Samsun, Güncel, Simit, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Simit Fırınından Susam Hırsızlığı - Son Dakika

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