Otomobil ile minibüs böyle çarpıştı: 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yoldan hızla gelerek bir otomobile çarpan minibüs şoförü hızla olay yerinden kaçtı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde yoldan hızla gelen bir minibüs, karşı yoldan gelen bir otomobile çarparak durmadan kaçtı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye sevk edilirken, kaçan minibüs şoförü henüz bulunamadı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sincan'da Minibüs Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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