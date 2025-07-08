Sındırgı\'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sındırgı'nın dağlık Kürendere kırsal bölgesinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Yangının ilk saatlerdeki hızlı ilerleyişi dursa da alevler geceyi aydınlatmayı sürdürüyor. Arazinin dik ve engebeli olması dolayısı ile araçlar alevlere yaklaşmakta güçlük çekerken, havanın kararması ile söndürme uçak ve helikopterlerinin faaliyeti durdu.

Öte yandan, 100'den fazla personelle alevlere müdahale devam ederken, yangının dağlık alanda devam ettiği, herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi. - BALIKESİR