Sinem'i 7 yerinden bıçaklayan eski eşine indirimli hapis cezasının gerekçesi: Hakaret etti - Son Dakika
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Sinem'i 7 yerinden bıçaklayan eski eşine indirimli hapis cezasının gerekçesi: Hakaret etti

Sinem\'i 7 yerinden bıçaklayan eski eşine indirimli hapis cezasının gerekçesi: Hakaret etti

Ankara'da eski eşi Sinem T.'yi iki çocuğunun gözü önünde bıçaklayan Sinan Özçelik'e 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sinem T.'nin çocuklarına ilgisiz davranması ve sanığa hakaret etmesi nedeniyle cezada haksız tahrik indirimi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri düşünülerek de takdir indirimi uygulandığı belirtildi. Sinem T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

11.03.2025 12:58
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ANKARA'da eski eşi Sinem T.'yi (33) iki çocuğunun gözü önünde 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Sinan Özçelik'e (41) 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağır tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kararda Sinem T.'nin çocuklarına ilgisiz davranması ve sanığa hakaret etmesi nedeniyle cezada haksız tahrik indirimi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri düşünülerek de takdir indirimi uygulandığı belirtildi.

Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, 24 Ekim 2023'te 11 ve 13 yaşındaki kızlarıyla görüştükten sonra onları teslim etmek için parkta buluştuğu eski eşi Sinem T.'yi 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem T., hastanede 10 günü yoğun bakımda olmak üzere gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Tutuklanan Sinan Özçelik hakkında Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından müebbet ve farklı sürelerde hapis talebiyle dava açıldı. 3'üncü duruşmada sanık Özçelik, tutuklu kaldığı 9 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan Özçelik hakkında 9 Ocak'ta görülen karar duruşmasında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 15 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza, daha sonra haksız tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürüldü.

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Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Sinem T. ve Sinan Özçelik'in 2010 yılında evlendikleri, 2023 yılında boşandıkları, çocukların velayetinin Sinem T.'ye verildiği ve bu süreçte taraflar arasında husumet oluştuğu belirtildi. Bu husumete bağlı olarak tarafların birbirlerine hakaret ve tehditte bulundukları, bu nedenle farklı mahkemelerce cezalandırıldıkları ifade edildi. Kararda, Sinem T.'nin eve erkek arkadaşını aldığı, kızı T.Ö.'nün psikolojik olarak olumsuz etkilendiği, tarafların olay yerinde tartışmaya başladığı, Sinem T'nin, Sinan Özçelik'e hakaret ettiği, Özçelik'in de karşılık verdiğine dikkat çekildi. Tartışmanın ardından Sinan Özçelik'in aracından aldığı bıçakla Sinem T.'yi yüz, kafa ve karın bölgesinden yaraladığı, Sinem T.'nin kendisini koruma refleksiyle hareket ettiğinden ellerinde ve kollarında kesikler oluştuğu kaydedildi. Adli tıp raporuna göre, Sinem T.'nin yüzünde sabit iz kaldığı, kemik kırığı yaşadığı ve yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtildi. Sinan Özçelik'in bıçağı öldürmeye elverişli bir şekilde kullandığı, Sinem T.'nin ölümüne sebebiyet verebilecek bölgelere birden fazla kez bıçakla darbesi indirdiği ve mağdur yere düşünce olay yerinden uzaklaştığı, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği belirtildi.

Ancak mahkeme, Sinem T.'nin çocuklarıyla ilgili tutumları ve sanığa hakaret etmesini haksız tahrik unsuru saydı. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de düşünerek ayrıca takdir indirimi de uyguladı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 15 yıl hapis cezası, haksız tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürüldü. (DHA)

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinem'i 7 yerinden bıçaklayan eski eşine indirimli hapis cezasının gerekçesi: Hakaret etti - Son Dakika

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