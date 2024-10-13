Sinop\'ta Araç Refüje Çarparak Yan Yattı

Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, refüje çarparak yan yattı.
Kaza, Sinop'un Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi adliye ek binası önünde saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Sezer (50) yönetimindeki 57 AG 842 plakalı otomobil, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarak sürüklendi.
Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİNOP
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