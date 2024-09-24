Sinop\'ta Aranan 4 Hükümlü Yakalandı

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Sinop'ta aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "aranan şahıslara yönelik" yapılan operasyonlarda, Boyabat ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs, 2313 Sayılı Kanuna aykırılık ve uyuşturucu madde suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan 4 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP