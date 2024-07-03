Sinop\'ta Düğünde Silahla Ateş Açanlara Cezai İşlem Uygulandı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde silahla havaya ateş açıldığı tespit edilen 3 şahsa idari para cezası uygulandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde icra edilen düğün organizasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrolde 3 şahıs tarafından silahla havaya ateş açıldığı tespit edilmiş ve şahıslara ait 2 adet seri numarası ve markası belli olmayan ruhsatsız tabanca, 1 adet seri numarası ve markası belli olmayan ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek adli işlemlere başlandı. Ayrıca düğün sahibi hakkında idari para cezası uygulandı. - SİNOP