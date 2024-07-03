Sinop'ta Düğünde Silahla Ateş Açanlara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Sinop'ta Düğünde Silahla Ateş Açanlara Cezai İşlem Uygulandı

Sinop\'ta Düğünde Silahla Ateş Açanlara Cezai İşlem Uygulandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde düzenlenen bir düğün organizasyonunda yapılan kontrollerde, 3 kişinin silahla havaya ateş açtığı tespit edildi. Şahıslara ait ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilerek adli işlemlere başlandı. Ayrıca düğün sahibine idari para cezası verildi.

03.07.2024 13:40
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Sinop'un Ayancık ilçesinde silahla havaya ateş açıldığı tespit edilen 3 şahsa idari para cezası uygulandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde icra edilen düğün organizasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrolde 3 şahıs tarafından silahla havaya ateş açıldığı tespit edilmiş ve şahıslara ait 2 adet seri numarası ve markası belli olmayan ruhsatsız tabanca, 1 adet seri numarası ve markası belli olmayan ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek adli işlemlere başlandı. Ayrıca düğün sahibi hakkında idari para cezası uygulandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Ayancık, Sinop, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Düğünde Silahla Ateş Açanlara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Düğünde Silahla Ateş Açanlara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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