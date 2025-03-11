Sinop'ta Eski Ahşap Ev Yandı - Son Dakika
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Sinop'ta Eski Ahşap Ev Yandı

Ayancık'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü. İnceleme başlatıldı.

11.03.2025 20:49
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Sinop'ta ahşap ev alevlere teslim oldu

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesindeki eski ahşap bir ev çıkan yangında küle döndü.

Ayancık Cevizli Mahallesi Konak Sokak'ta bulunan iki katlı eski ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede evi sardı. Alev topuna dönen eve itfaiye müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen ev yanarak küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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