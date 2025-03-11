Sinop'ta Eski Ahşap Ev Yandı

Sinop'ta ahşap ev alevlere teslim oldu
SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesindeki eski ahşap bir ev çıkan yangında küle döndü.
Ayancık Cevizli Mahallesi Konak Sokak'ta bulunan iki katlı eski ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede evi sardı. Alev topuna dönen eve itfaiye müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen ev yanarak küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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