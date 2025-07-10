Sinop\'ta Göçmen Denetimi Yapıldı

Sinop'ta jandarma ve göç idaresi ekipleri tarafından yapılan denetimde, 11 araç ve 157 kişi sorgulandı. Yabancı uyruklu 1 kişiye idari para cezası kesildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresi ekipleri tarafından Merkez ilçede ortak göç denetimi gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, 11 araç durdurularak toplam 157 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimde, bulunması gereken ili terk ettiği tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişiye idari para cezası uygulandı. - SİNOP