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Sinop'ta Kaçak Silah Operasyonu

Sinop\'ta Kaçak Silah Operasyonu

Sinop'ta yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

05.11.2024 13:54
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Sinop'ta 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 69 adet 9 mm çapında fişek, 18 adet 7.65 mm çapında fişek, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 146 adet av tüfeği fişeği, 345 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışma neticesinde Erfelek ilçesinde şüpheli şahısların ikametinde yapılan adli aramada 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 69 adet 9 mm çapında fişek, 18 adet 7.65 mm çapında fişek, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 146 adet av tüfeği fişeği, 345 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi, 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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