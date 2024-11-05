Sinop\'ta Kaçak Silah Operasyonu

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Sinop'ta 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 69 adet 9 mm çapında fişek, 18 adet 7.65 mm çapında fişek, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 146 adet av tüfeği fişeği, 345 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışma neticesinde Erfelek ilçesinde şüpheli şahısların ikametinde yapılan adli aramada 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 69 adet 9 mm çapında fişek, 18 adet 7.65 mm çapında fişek, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 146 adet av tüfeği fişeği, 345 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi, 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP