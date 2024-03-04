Sinop'un Boyabat ilçesinde yol kontrol ve arama noktasında şüpheli bir araçta yapılan kontrolde 10 kg kaçak tütün ve 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinop'un Boyabat ilçesinde, yol kontrol ve arama noktasında şüpheli bir araçta yapılan kontrolde 10 kg kaçak tütün ve 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta yol kontrolünde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Destici'nin genel durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazanın yaşandığı bölgeden de ilk görüntüler geldi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmalarını yürüttüğü Tokat'ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kendisi ve araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Destici ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bir şahsı silahla vurarak öldüren 2 şüpheli tutuklandı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin daha önceki suç kayıtları olduğu belirlendi. Firari şüphelilerden biri yakalandığında ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 36 adet fişek ele geçirildi.
Filsitinli anne Rania Abu Anza, tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya getirdiği ikiz bebeklerini İsrail'in hava saldırısında kaybetti. Rania, saldırıda ayrıca kocası ve diğer 11 akrabasını da kaybettiğini belirtti. İsrail güçleri özellikle kalabalık aileleri hedef alıyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 2 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.U, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan güvenli şehir uygulamalarında, 14 bin 851 kişi sorgulandı ve 2 bin 864 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda aranan 12 şüpheli yakalandı ve 3 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da bir otel odasında uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, operasyon düzenleyerek 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, büyük miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eniştesini tabancayla vurarak öldüren şahıs, olay yerinden otomobille kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Düzce'de yeni sanayi sitesinde bir çöp konteynırında eti sıyrılmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri durumu Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Olayın detayları henüz belirlenemezken, polis inceleme başlattı.
Seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. 4 kişinin yaralandığı kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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