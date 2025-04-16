Sinop\'ta Kenevir İzni Krizi

Sinop'un Gerze ilçesinde, tarlasındaki 31 bin 265 kök kenevir bitkisiyle gündeme gelen çiftçi Muzaffer Topal (38), kenevir ekimini geçen yıl resmi izinle yaptığını belirterek, "Valiliğin açıklamasında bizi yasa dışı iş yapmışız gibi lanse ettiler, oysa biz bunu izinli olarak yaptık. Bu durum bizi rencide etti" dedi. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de kenevirler için "Kendiliğinden çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Sinop Valiliği, 13 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Gerze ilçesinde M.T. isimli şahsın kullanımında bulunan tarlada yapılan aramada 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer vermişti.

Olayın ardından konuşan arazi sahibi Muzaffer Topal, 2024 yılında kenevir ekimi için yasal tüm izinleri aldığını belirtti. Topal, "Ben 2024 yılında jandarmadan, kaymakamlıktan ve tarımdan izinli olarak kenevir ektim. Yağışlar nedeniyle hasat gecikti ve tohumlar araziye döküldü. Hasat sonrası buğday ektim. Nisan ayında jandarma arayarak tarlada tekrar kenevir çıktığını söyledi. Beraber söktük ve ifadem alındı. Ancak valilik açıklamasıyla sanki yasa dışı iş yapmışız gibi lanse edildik, bu durum bizi rencide etti" dedi.

"Ektiğimiz kenevir ilaç sanayisinde kullanılıyor"

Ektiği kenevirin sanayi tipi olduğunu vurgulayan Topal, "Bizim ektiğimiz uyuşturucu yapılan değil, ilaç sanayisinde kullanılan kenevirdi. Tohumları da izinli olarak almıştık" diye konuştu.

Olayla ilgili konuşan çiftçinin komşusu Zeki Akgün ise "Bu tarlanın önünden her gün geçiyorum. Keneviri izinli ekti, hasat zamanı yağış nedeniyle tohumlar döküldü. Hasattan sonra buğday ekti. Aynı tarlada yonca da var" dedi.

Tarım İl Müdürlüğü: "Kendiliğinden çıkışlar gözlemlenmiştir"

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Muzaffer Topal'a ait tarlada 2024 yılında izin alınarak kenevir ekimi yapılmış ve aynı yıl içinde hasat gerçekleştirilmiştir. 2025 yılında aynı tarlaya buğday ekilmesine rağmen, önceki yılın hasadı sırasında dökülen tohumlar nedeniyle yer yer kendiliğinden çıkışlar gözlemlenmiştir. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, söz konusu kenevir bitkileri toplanarak imha edilmiştir. Kalan kenevirlerin ise yabancı ot ilacı kullanılarak imha edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." - SİNOP