Sinop\'ta Kümes Yangını

Sinop'ta çıkan yangında bir kümes alevlere teslim oldu.

Olay, Boyabat ilçesi Şimşek Caddesi arka tarafında bulunan bir kümeste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kümeste yangın çıktı. Yangın sonucu kümes kullanılamaz hale gelirken, içindeki kanatlı hayvanların telef olduğu öğrenildi. - SİNOP