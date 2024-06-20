Sinop'ta tarihi ahşap ev yangını

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Sinop'ta çıkan yangında tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Boyabat ilçesi Camikebir Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı tarihi ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve Durağan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. - SİNOP