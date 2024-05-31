Sinop\'ta taş yüklü kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Sinop'un Türkeli ilçesinde taş yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Gökçealan köyünde yol inşaatına malzeme taşıyan Enver Güdük (65) idaresindeki taş yüklü kamyon, yol çalışmalarının yapıldığı alanda malzeme boşalttığı sırada sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından Enver Güdük'ün cenazesi Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Enver Güdük'ün cenazesi, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verilecek. - SİNOP
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