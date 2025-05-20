Sinop\'ta Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Soğucalı köyünde 7 kişinin yaşadığı tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Erfelek ilçesine bağlı Soğucalı köyü Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet Danacı'ya ait 7 kişinin yaşaşadığı tek katlı evde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Erfelek Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın anında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİNOP