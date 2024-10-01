Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Sinop'un Boyabat ilçesinde tespit edilen şahısların ikametinde ve otomobillerinde yapılan aramada, 7,65 gram bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 21 bin 900 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP