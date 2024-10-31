Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 80 gram bonzai ile 6 adet sentetik ecza ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gerze ve Boyabat ilçelerinde şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda; Gerze ilçesinde 80 gram sentetik kannabionid bonzai, Boyabat ilçesinde 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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