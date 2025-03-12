Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 78,72 gram bonzai ve 11,80 gram fubinaca ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gerze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 78,72 gram bonzai ve 11,80 gram fubinaca maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SİNOP