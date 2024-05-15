Sinop'ta yapılan operasyonda 80 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta yapılan operasyonda 80 gram bonzai ele geçirildi

Sinop\'ta yapılan operasyonda 80 gram bonzai ele geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Sinop il merkezi ve Gerze ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramada 80 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

15.05.2024 16:40
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Sinop'ta 2 ayrı adreste yapılan aramada 80 gram bonzai maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Sinop il merkezi ve Gerze ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramada, 80 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta yapılan operasyonda 80 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta yapılan operasyonda 80 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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