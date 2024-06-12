3.Sayfa

Sinop'un Dikmen ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Babalıoğlu ve Yakuplu köyleri sınırlarında bulunan çamlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor. - SİNOP