Şırnak Bölge Hastanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Şırnak Bölge Hastanesinde Yangın Çıktı

Şırnak Bölge Hastanesinde Yangın Çıktı

Şırnak-Cizre karayolu üzerinde inşaatı devam eden Şırnak Bölge Hastanesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek hastanenin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın vatandaşlar ve ekipler tarafından söndürülürken, can kaybı ya da yaralanma olmazken, hastanenin büyük bir bölümünde hasar meydana geldi. Olayın uzak bölgelerdeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen yoğun dumanı da görüntülendi.

04.07.2024 00:20
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Şırnak-Cizre karayolu üzerinde inşaatı devam eden Şırnak Bölge Hastanesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek Şırnak Bölge Hastanesinin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar ve ekiplerce söndürülen yangında, can kaybı ya da yaralanma olmazken, Şırnak Bölge Hastanesinin büyük bir bölümünde hasar oluştu.

Bu arada, kentin uzak bölgelerinde görünen yoğun duman vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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