Şırnak\'ta düşen çığ kameralarca an be an kaydedildi

Mustafa karaca:

kar küreme araçlarına opetatör bölümü güçlendirilmesi mümkün olabilir.kapılar daha güçlü olabilir.cam bölümü demir çerceve ve parmaklıklarla daha güçlü bir hale gelebilir.operatörü kurtarmada yardımcı olur.kesinlikle telsiz olmalı.