Şırnak\'ta Narko Alan Uygulaması

Şırnak ve ilçelerinde 700 polisin katılımı ile "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, "5 aylık süre boyunca Şırnak il merkezinde 143 kiloya yakın metamfetamin, 22 kilo esrar ve 8 kilo skunk başta olmak üzere çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirerek şüphelileri adli makamlara teslim ettik. 454 uyuşturucu tacirini cezaevine gönderdik" dedi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Narko Alan" uygulaması kapsamında Şırnak merkez ile Beytüşşebap, Uludere, Cizre, Silopi, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde umuma açık yerler, caddeler ve ara sokaklarda denetimler yapıldı. Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın katılımıyla 700 polisin görev aldığı uygulama, Şırnak ve ilçelerinde aynı anda gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ekipler, kişi ve araçları tek tek durdurarak üst araması, GBT sorgulaması ve araç içi kontroller yaptı. Hassas burunlu dedektör köpek Jessie de denetimlerde araçlarda arama yaptı.

"454 uyuşturucu tacirini cezaevine teslim ettik"

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Vakıfkent Mahallesi'ndeki "Narko Alan" uygulamasına katılarak, operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Sazak, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü olarak il genelinde bu yılın 46'ncı Narko Alan uygulamasını, bu saat itibarıyla il merkezimizde ve eş zamanlı olarak tüm ilçelerimizde birazdan başlatacağız. Göreve başlayalı yaklaşık 5 ay oldu ve bugün itibarıyla 5'inci ayımızı tamamladık. Göreve başladığımız ilk gün, vatandaşlarımızın bizden en önemli isteği uyuşturucuyla mücadelenin en üst seviyede sağlanmasıydı. Biz de göreve başladığımız günden itibaren bu 5 aylık süreç boyunca narkotik ekibimiz, Narkotik Şube Müdürlüğümüz, gizli kahramanımız Jessie ve ekip arkadaşlarıyla birlikte çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Uyuşturucuyla mücadeleyi birinci hedefimiz haline getirdik. Bu 5 aylık süre boyunca Şırnak il merkezinde 143 kiloya yakın metamfetamin, 22 kilo esrar ve 8 kilo skunk başta olmak üzere çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirerek, şüphelileri adli makamlara teslim ettik. 454 uyuşturucu tacirini cezaevine gönderdik. Uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik ciddi operasyonlar düzenledik ve 150'ye yakın aranan şahsı yakalayarak cezaevine teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de uyuşturucuyla mücadelemiz en üst seviyede devam edecek. Bu konuda bize en büyük desteği veren Şırnak Valimiz Sayın Birol Ekici'ye, İl Emniyet Müdürü olarak şahsıma ve teşkilatımıza verdiği destekten dolayı tüm halkımızın huzurunda şükranlarımı arz ediyorum. Narko Alan uygulamalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bazen gece 02.00'de, bazen sabah 07.00'de, bazen öğlen 13.00'te hemşehrilerimiz narkotik ekiplerimizi ve narkotik köpeklerimizi sokaklarda görecekler. Okul çevrelerinde uyuşturucuya ve uyuşturucu satışına asla müsaade etmeyeceğiz. 'Torbacı' olarak tabir edilen ve gençlerimize uyuşturucu satan şahıslara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana torbacılara yönelik üç büyük operasyon gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Sayın valimizin liderliğinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü olarak il sınırları içerisinde uyuşturucuya izin vermeyeceğiz. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan kim olursa olsun er ya da geç yakalayıp adli makamlara teslim edeceğiz. Sürekli takip edeceğiz; yorulmayacağız, bıkmayacağız, usanmayacağız ve çocuklarımızın zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Şehr-i Nuh'ta huzuru sağladık"

Sazak, "Hedefimiz net: Huzurun şehri Şehr-i Nuh. Bu şehrin huzurunu sağladık ve bu huzurun devam etmesi için emniyet müdür yardımcılarımızdan çarşı ve mahalle bekçilerimize kadar tüm ekibimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Birazdan 6 ilçemizde ve merkezimizde Narko Alan uygulamamızı narkotik ekiplerimiz, yunus timlerimiz, narkotik köpeğimiz Jessie, sivil ve resmi asayiş ekiplerimizden oluşan yaklaşık 700 personelle başlatacağız. Bu uygulamaların caydırıcılığını ve etkinliğini halkımız görüyor ve büyük destek veriyor. Günün her saatinde başta metruk binalar, okul çevreleri ve merkezi bölgeler olmak üzere Şırnak'ta huzur ve güven için çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

"Asayiş olaylarında yüzde 50 azalma oldu"

Sazak, "Geçen yılın ocak ayı ile bu yılın ocak ayını karşılaştırdığımızda il genelinde asayiş olaylarında yaklaşık yüzde 50 oranında azalma meydana geldiğini büyük bir gurur ve mutlulukla hemşehrilerimize duyurmak istiyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK