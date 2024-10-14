Şırnak'ta Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

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Şırnak'ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. FETÖ ve PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada 21 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili birime gönderildi, 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK