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Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 3'ü ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak\'ta terör operasyonu: 5 gözaltı
18.12.2023 - 18:11,
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 3'ü ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu 5 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda gözaltına 5 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İkna yoluyla teslim olan 3 örgüt mensubunun işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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