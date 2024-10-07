Şırnak'ta Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

3.Sayfa

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheliye işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. FETÖ ve PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si ilgili il ve birimine teslim edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 1 kişiye işlem yapıldı. Şüpheli şahsın, emniyet sorgulaması ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK