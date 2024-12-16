Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Şırnak ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta Terör Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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