Şırnak\'ta teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Hava destekli operasyonlar hem sınır içi hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Beytüşşebap ilçesinde teröristlerin barınabileceği düşünülen bölgelere helikopter destekli operasyon düzenlendi. Yurt içi ve yurt dışında Mehmetçiğin kararlı operasyonları kar kış demeden devam ediyor. Beytüşşebap bölgesindeki birçok mağara imha edildi. Teröristlerin barınabilecekleri düşünülen karlı dağlar didik didik aranıyor. - ŞIRNAK