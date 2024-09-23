Sisam Adası'nda Göçmen Teknesi Battı

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Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 3 göçmen hayatını kaybetti, en az 25 göçmenden ise haber alınamıyor.

Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında göçmen teknesi battı. Yunan sahil güvenliği, olayda 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, en az 25 göçmenin de kaybolduğunu açıkladı. Şu ana kadar 5 göçmenin kurtarıldığını bildiren Yunan yetkililer, adanın kuzeybatısındaki Agios Isidoros'un kayalık kıyılarında 4 sahil güvenlik teknesi ve bir helikopterin katılımı ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. - ATİNA