Şişli'de Hırsızlık Girişimi Kamerada - Son Dakika
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Şişli'de Hırsızlık Girişimi Kamerada

Şişli\'de Hırsızlık Girişimi Kamerada

Bir hırsız, pencereden girdiği evde sahibiyle karşılaşınca kaçarak kurtuldu, ikilisi yakalandı.

03.10.2024 09:53
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Şişli'de aracın üzerine çıkıp tırmanarak pencereden içeri giren hırsız, ev sahibine yakalanınca geldiği gibi kaçtı. Hırsız ve gözcülük yapan suç ortağı kısa süre sonra yakalandı. Hırsızın eve girdiği ve suç ortağıyla birlikte kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Ağustos'ta Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde mahallede gezen 2 hırsız, önce etrafı kolaçan etti. S.G. isimli hırsızın gözcülük yaptığı sırada, suç ortağı M.S.A. ise önce park halindeki aracın üzerine çıktı, ardından tırmanarak pencereden eve girdi. Bir süre sonra hırsız, ev sahibine yakalandı. Paniğe kapılan hırsız, aynı pencereden park halindeki aracın üzerine atlayarak suç ortağıyla birlikte kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda hırsızların güvenlik kamerasına yakalandıkları belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden S.G. 08 Eylül'de, M.S.A. ise 28 Eylül'de Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde yakalandı. S.G. "Evden Hırsızlığa Teşebbüs, Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından sevk sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri şartıyla serbest bırakılırken, M.S.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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