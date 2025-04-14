Şişli\'de Kısmi Çökme: Bina İnceleniyor

Şişli'de dün akşam kısmi çökme meydana gelen bina, günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer binada detaylı inceleme başlattı.

Şişli İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak'ta dün 18.00 sıralarında 2 katlı binada kısmi çökme meydana gelmişti. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri gelmiş ve yapılan teknik kontrollerde de binanın boş olduğu tespit edilmişti. Kısmi çökme meydana gelen bina, günün ilk ışıklarıyla birlikte görüntülendi. Görüntülerde, binanın sadece belirli bir bölümünde hasar oluştuğu görülüyor. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer binada detaylı inceleme başlattı. Güvenlik tedbirleri nedeniyle çökme olan binanın yanında bulunan boş 2 katlı binanın da kapatıldığı öğrenildi.

"Yıkılacağı belli bir yerdi"

Binanın yıkılacağının belli olduğunu ifade eden Turan Yıldız, "İçinde inşallah kimse yoktur. Büyük geçmiş olsun. Böyle binalara zamanında müdahale etmek lazım. Yıkılacağı belli bir yerdi zaten. Onun için müdahale etmeleri lazımdı. Buradan kaç senedir geçerim. Hiç giren çıkan kimse de görmedim. Ama buranın belediye tarafından kapatıldığını biliyorum" diye konuştu.

"Doğal gaz kokusu vardı"

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığını söyleyen Mehmet Pekşen, "Olay olduğunda yolu kapatmışlardı. O yüzden bilgi alamadım. Şu anda 3 tane binayı kapattılar. Burada çok sayıda itfaiye ve polis aracı vardı. Doğal gaz kokusu vardı" dedi. - İSTANBUL