Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü - Son Dakika
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Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü

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Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz, 4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sinir krizi geçiren Yeşim Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.

16.12.2024 07:12  Güncelleme: 07:55
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Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sinir krizi geçiren eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 21.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen Kadir Yılmaz ve diş hekimi asistanı Yeşim Yılmaz çifti, boşanma davası açtı. Aynı evde bulunan çift arasında bu nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşine bağırdığı öğrenilen Kadir Yılmaz, balkona çıktı. Bir süre sonra Yılmaz, 4'üncü kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen Yılmaz'ı gören eşinin çığlığını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kadir Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sinir krizi geçiren eşi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Savıcısı da olay yerinde bir süre çalışma yaptı. İncelemeler sonrasında Kadir Yılmaz'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şişli\'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet s:
    bu nasıl haber Kadir Yılmaz ı resmen yok saymissiniz ama vefat eden o... biraz daha zorlasan yeşim sinir krizi geçirdi diyecekmissiniz sadece 43 4 Yanıtla
  • Mahmut Tuğtağ:
    o nasıl. başlık. tam cahil işi 39 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    karımı yok niye atliyorsunuz 25 7 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    Bu vicdan azabı yeyer sana bir ömür boyu 23 2 Yanıtla
  • Mustafa Odabaş:
    ...... Maalesef Türkiye'de de durum bundan ibaret her 5 kadından 2 si evli olduğu halde ikinci üçüncü kocayı arıyor sanal alemde rabbim sonumuzu hayır eylesin çok amin kork Allah'tan korkmayan bu Devrin kavimin kadınlarından .... 15 6 Yanıtla
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