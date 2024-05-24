Sivas'ın Gemerek ilçesinde sel sularıyla mahsur kalan sürücü - Son Dakika
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde sel sularıyla mahsur kalan sürücü

Sivas\'ın Gemerek ilçesinde sel sularıyla mahsur kalan sürücü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası sel meydana geldi. Sel sularının ortasında mahsur kalan bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Selin getirdiği toprak yığını yolu kapatınca sürücüler ilerleyemedi. Etkisi azalan sel sonrası ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

24.05.2024 18:58
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir sürücü, sel sularının ortasında mahsur kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur sonrası Gemerek ilçesinde sel etkili oldu. Hacıyusuf, Kartalkaya, Yeşilöz, Durgunsu, Seydinali, Yeniköy, Küçüktuzhisar ve Karaerkek köyüne giden grup yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapanırken bazı tarım arazileri de zarar gördü. Selin getirdiği toprak yığını yolu kapatınca sürücüler ilerleyemedi. Kamyon içerisinde mahsur kalan sürücü o anları kayda aldı. Etkisi azalan sel sonrası ekipler yolu açmak için çalışma başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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