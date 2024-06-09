Sivas'ın Gürün ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 38 küçükbaş hayvan telef oldu

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Sivas'ın Gürün ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 38 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Gürün'e bağlı Böğrüdelik köyünde meydana geldi. Koyunlar arazide otlandığı esnada sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte sürüye yıldırım isabet etti. Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahipleri olay yerine ulaştı. Yıldırım düşmesi sonucu 26 koyun ve 12 kuzu telef oldu. Çobanın ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. - SİVAS