Sivas Koyulhisar\'da kontrolden çıkan kamyonet markete girdi, 2 kişi yaralandı

Sivas Koyulhisar'da kontrolden çıkan kamyonet markete girdi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Camikebir Mahallesi'ndeki bir markete girdi; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin markete girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Camikebir Mahallesi'nde Ü.C. yönetimindeki 34 GLV 473 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.K'ya ait markete girdi. Kazada sürücü ve market sahibi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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