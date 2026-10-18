Sivas Koyulhisar\'da kontrolden çıkan kamyonet markete girdi, 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin markete girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Camikebir Mahallesi'nde Ü.C. yönetimindeki 34 GLV 473 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.K'ya ait markete girdi. Kazada sürücü ve market sahibi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.