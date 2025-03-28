Sivas'ta 100 Milyonluk Bahis Operasyonu

Sivas merkezli 100 milyonluk yaşa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Sivas merkezli Sivas- Ordu illerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı, hesaplarında 100 milyon TL tespit edildi

SİVAS - Sivas merkezli Sivas-Ordu illerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas'ta banka hesapları temin ederek yasa dışı bahis sitelerine aracılık eden bir şebekeyi takibe aldı. Sivas'ta 6 şüpheli, Ordu ilinde ise 1 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 100 milyon TL para hareketliliği tespit edildi. 7 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.