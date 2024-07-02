Sivas'ta 157 silah ele geçirildi

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Sivas'ta Emniyet ekiplerince Haziran ayında yapılan çalışmalar neticesinde 157 silah ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir ay içinde kentin huzur ve güvenliğini sağlamak adına çeşitli operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aranması olan 186 kişi yakalandı. Asayiş Suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 8 adet silah, 7 adet kurusıkı, 3 adet av tüfeği, 13 adet kesici alet, 128 adet fişek ele geçirildi. - SİVAS