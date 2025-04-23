Sivas\'ta 3 Kaçakçı Tutuklandı

Sivas'ta 6 yabancı uyruklu kişiyi yurda kaçak yollarla soktukları tespit edilen 3 göçmen kaçakçısı çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen ile onları yurda kaçak yollarla sokan 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 3 göçmen kaçakçısı cezaevine gönderilirken, 6 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin artırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - SİVAS