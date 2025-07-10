Sivas\'ta Atmaca Yavrusu Kurtarıldı

Sivas'ta bir apartmanın 14'ncü katındaki yuvasından düşen atmaca yavrusu, itfaiye ekiplerince alınarak yuvasına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şeyhşamil Mahallesi Rasim Başara Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 14'ncü katındaki yuvasından bir atmaca yavrusu düştü. Durumu gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düşen yavruyu alarak yuvasına bıraktı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - SİVAS