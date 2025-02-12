Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

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Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas merkez, ilçelere bağlı köy ve beldelerde eğitim gören öğrenciler için 13 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - SİVAS