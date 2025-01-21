Sivas'ta İki Katlı Evde Yangın Paniği

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Sivas'ta iki katlı evde yangın paniği

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde gece çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın Koyulhisar ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki Ortaköy'de meydana geldi. İddiaya göre Aslan Çamlıca'ya ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Gece saat 00.30 sıralarında çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin sıçramasıyla evin yan tarafında bulunan Fahri Çelik'e ait dört katlı evin de çatı katında hasar oluştu. Alevlerin sıçradığı dört katlı binada yaşayanları ise köylüler tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ancak iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken, diğer evde hasar oluştu. Vatandaşların yaşadıkları panik anları ise cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.