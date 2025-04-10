Sivas\'ta Kar Kazası: Tır Devrildi

Sivas'ta gece etkili olan yoğun kar yağışı kazalara neden oldu. Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi.

Sivas'ta gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Beklenmedik Nisan karı trafikte de aksamalara ve kazalara neden oldu. Sivas- Kayseri karayolu Şarkışla ilçe geçişinde H.S. idaresindeki 60 HS 080 plakalı sebze yüklü tır, kaygan yolda kontrolü kaybederek yoldan çıkıp devrildi. Kazara sürücü yaralanırken sebzeler etrafa saçıldı. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS