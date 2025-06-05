Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü! 3 kişi yaralandı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Sivas'ta iddiaya göre Kovalı'dan Sivas istikametine seyir halinde olan otomobil, kavşağa geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fabrika girişindeki su kanalına düştü.

ARAÇ SU KANALINA DÜŞTÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobilde maddi hasar meydana geldi.