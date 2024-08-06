Sivas\'ta mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Arpacı köyü yakınlarında meydana geldi. Şevket Tekten idaresindeki 34 G 5085 plakalı mıcır yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS