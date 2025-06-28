Sivas\'ta Müstakil Evde Yangın: Paniğe Neden Oldu

Sivas'ta müstakil evde çıkan yangında alevler evi tamamen kapladı. Mahallede paniğe neden olan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi 76. Sokak üzerinde müstakil bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede müstakil evi sardı. Evi tamamen kaplayan alevler mahallede paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürme işlemini tamamladı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS