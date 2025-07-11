Sivas'ta Olay Sayısı %20 Azaldı - Son Dakika
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Sivas'ta Olay Sayısı %20 Azaldı

Sivas\'ta Olay Sayısı %20 Azaldı
11.07.2025 13:28
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Sivas'ta asayiş olayları %20 azalırken, aydınlatma oranı %98'e yükseldi. Narkotik operasyonları devam ediyor.

Sivas'ın Huzuru Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına kıyasla olay sayılarında yüzde 20 azalma olduğunu ve tüm suçlar genelinde olayların aydınlatma oranının yüzde 98'e ulaştığını söyledi.

İlk olarak, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Cüneyt Mutlu, Cumhuriyet Başsavcı Murat Köksal, Vali Yardımcıları İhsan Maskar ve İlhami Doğan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Adem Taşkın, İl Göç İdaresi Müdürü Hamza Demir ve Video konferans sistemi üzerinden İlçe kaymakamların katılımıyla İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nın ardından, Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılının ilk 6 ayının bilgilendirme toplantısına, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın katıldı. 2025 yılının ilk 6 ayında Sivas'ta yaşanan asayiş olaylarını değerlendiren Vali Yılmaz Şimşek, 2025 yılının ilk 6 aylık verilerinin geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyasladığında, olay sayılarında yüzde 20 azalma sağlandığını ve aydınlatma oranının da yüzde 98 seviyesine çıktığını ifade etti.

"635 şahsı yakalayarak adalete teslim edildi"

Son 6 ayda 635 şahsın yakalanarak adalete teslim edildiğini ifade eden Vali Şimşek, "Narkotik ekiplerimizin son 6 ayda gerçekleştirdiği 60 operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan 65 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yine ekiplerimizin haziran ayı içerisinde gerçekleştirdiği bir operasyonda yaklaşık 1,5 kg uyuşturucu madde yakalanmış ve 9 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Uyuşturucu ile mücadelemiz bundan sonra da kararlılıkla sürecektir. Bu kapsamda, son 6 ay içerisinde hapis cezası ile aranan 635 şahsı yakalayarak adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suçluların sokaklarımızda rahatça dolaşmalarına asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde, ruhsatsız silahlanmaya karşı da çok kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Son 6 ay içerisinde toplam 338 ruhsatsız silah ele geçirerek 318 kişi hakkında da yasal işlem yapmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"Son günlerde maalesef birçok şehrimizde ciğerlerimiz yandı"

Orman yangınlarına karşı da-uyarılarda bulunan Vali Şimşek, "Yaz mevsiminin getirdiği önemli risklerden biri de şüphesiz orman ve anız yangınları. Son günlerde maalesef birçok şehrimizde ciğerlerimiz yandı. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan büyük bir hassasiyet bekliyoruz. Kesinlikle mesire alanları dışında ateş yakmayalım. Ormanlık alanlara izmarit, cam şişe gibi yangına sebebiyet verecek maddeler atmayalım. Özellikle anız yakmanın, toprağımızın geleceğini yakmak olduğunu asla unutmayalım" şeklinde konuştu.

"Bu şehrin huzur iklimini korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz"

Güçlü tedbirler alarak şehrin huzur ve güvenliğini koruyacaklarını belirten Vali Şimşek, "Sivas'ın huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimizle hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehrin huzur iklimini korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde ve sizlerin de destekleriyle, ilimizde suç ve suçlulara karşı güçlü tedbirler alarak, şehrimizi hep birlikte daha güvenli ve huzurlu bir yer haline getireceğiz. Buna olan inancım tamdır. Hepinize sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Yönetim, Yılmaz Şimşek, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Olay Sayısı %20 Azaldı - Son Dakika

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